10 миллионов на билеты в один конец: как Приморье избавляется от нелегальных мигрантов

Предварительные расчеты показывают, что стоимость перелета из Владивостока в Ташкент составит около 82 тысяч рублей. Таким образом, за год в Узбекистан смогут депортировать не более 121 человека. Перелеты в Таджикистан обойдутся дороже — в среднем 93,4 тысячи рублей за билет, что позволит организовать 107 выдворений. Также в списке направлений значатся Баку, Ереван, Бишкек, Алматы, Тбилиси и два города во Вьетнаме — Хошимин и Ханой. Стоимость билетов варьируется от 82 до 120 тысяч рублей в зависимости от маршрута.