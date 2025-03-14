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10 миллионов на билеты в один конец: как Приморье избавляется от нелегальных мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ФедералПресс. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) Приморского края объявила тендер на закупку авиабилетов для административного выдворения мигрантов и лиц без гражданства за пределы России. Начальная стоимость контракта составляет 10 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Согласно условиям проекта, исполнитель должен будет оперативно оформлять авиабилеты экономкласса с возможностью возврата. Приоритет отдается прямым рейсам, однако в случае их отсутствия допускаются перелеты с пересадками.

Предварительные расчеты показывают, что стоимость перелета из Владивостока в Ташкент составит около 82 тысяч рублей. Таким образом, за год в Узбекистан смогут депортировать не более 121 человека. Перелеты в Таджикистан обойдутся дороже — в среднем 93,4 тысячи рублей за билет, что позволит организовать 107 выдворений. Также в списке направлений значатся Баку, Ереван, Бишкек, Алматы, Тбилиси и два города во Вьетнаме — Хошимин и Ханой. Стоимость билетов варьируется от 82 до 120 тысяч рублей в зависимости от маршрута.

Напомним, иностранцы могут легализовать свое пребывание на территории Приморья. Для этого необходимо заключить контракт с минобороны.