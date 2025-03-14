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СМИ: в Госдуме оспорили закон о повышении автомобильных штрафов

«Ведомости»: 97 депутатов ГД оспорили закон о повышении автомобильных штрафов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о соответствии нормам конституционности закона о повышении штрафов за нарушение ПДД, пишут «Ведомости».

По данным издания, авторы обращения утверждают, что принятые ранее поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно». Депутаты также сослались на позицию Минюста, «согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений “.

Под запросом, как сообщает газета, подписались 57 депутатов от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР, один от «Новых людей» и один внефракционный.

Закон о повышении штрафов вступил в силу с 1 января 2025 года.