СМИ: в Госдуме оспорили закон о повышении автомобильных штрафов

По данным издания, авторы обращения утверждают, что принятые ранее поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно». Депутаты также сослались на позицию Минюста, «согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений “.