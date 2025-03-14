Fox News: пассажирский самолет загорелся в аэропорту штата Колорадо

Пассажирский самолет компании American Airlines загорелся в штате Колорадо. Люди начали массовую эвакуацию, многие самостоятельно выбрались на крыло воздушного судна, сообщает телеканал Fox News.
Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 14 марта в аэропорту Денвера. О пострадавших и причинах возгорания самолета информации нет. Пассажиры используют аварийные выходы, чтобы покинуть борт. Самолет дымится у посадочных ворот.
Отмечается, что спасательные службы уже оповещены. Специалисты пребывают на место происшествия. Последствия инцидента вскоре будут ликвидированы.
Американские самолеты в последнее время часто заканчивают полет экстренной посадкой. Недавно грузовое воздушное судно FedEx село сразу после взлета. Самолет приземлился в штате Нью-Джерси. Отмечается, что причиной аварийной посадки стало возгорание двигателя.