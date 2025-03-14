Fox News: пассажирский самолет загорелся в аэропорту штата Колорадо

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 14 марта в аэропорту Денвера. О пострадавших и причинах возгорания самолета информации нет. Пассажиры используют аварийные выходы, чтобы покинуть борт. Самолет дымится у посадочных ворот.