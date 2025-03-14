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Fox News: пассажирский самолет загорелся в аэропорту штата Колорадо

Самолет American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, пассажиры эвакуируются.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский самолет компании American Airlines загорелся в штате Колорадо. Люди начали массовую эвакуацию, многие самостоятельно выбрались на крыло воздушного судна, сообщает телеканал Fox News.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 14 марта в аэропорту Денвера. О пострадавших и причинах возгорания самолета информации нет. Пассажиры используют аварийные выходы, чтобы покинуть борт. Самолет дымится у посадочных ворот.

Отмечается, что спасательные службы уже оповещены. Специалисты пребывают на место происшествия. Последствия инцидента вскоре будут ликвидированы.

Американские самолеты в последнее время часто заканчивают полет экстренной посадкой. Недавно грузовое воздушное судно FedEx село сразу после взлета. Самолет приземлился в штате Нью-Джерси. Отмечается, что причиной аварийной посадки стало возгорание двигателя.