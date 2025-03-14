Сирота из Владивостока может лишиться единственного жилья из-за невыплаты субсидии

Ранее прокуратура Приморского края вступилась за женщину, которая, находясь на седьмом месяце беременности, уже воспитывала пятерых детей, но их у матери изъяли из-за плохих жилищных условий — комнаты в общежитии площадью 15 квадратных метров. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае, Министерством труда и социальной политики, а также благотворительным фондом «Владмама» многодетной семье подобрано временное жилье во Владивостоке, в котором планируется проведение ремонтных работ перед заселением. Ведомство продолжает разбираться, почему городская администрация не решила жилищный вопрос малоимущей многодетной матери-одиночки.