Сирота из Владивостока может лишиться единственного жилья из-за невыплаты субсидии

Женщина длительное время состояла в очереди на получение жилья как сирота. Квартирный вопрос дошёл до суда: в феврале 2022 года суд обязал администрацию города обеспечить сироту благоустроенным жильём, но это решение не исполнено до сих пор. Вместо этого чиновники уговорили женщину согласиться на получение субсидии на покупку жилья, сертификат обещали выдать в течение двух месяцев.
Мать-одиночка расторгла договор аренды квартиры, где она сейчас проживает, и заключила предварительный договор купли-продажи с собственником квартиры, которую планировала оплатить сертификатом. Чтобы внести залог, она взяла в банке внушительный кредит. Но оказалось, что выдача сертификата затягивается, и сирота опасается, что скоро лишится единственного жилья — арендное жильё ей предстоит покинуть, а выкупить квартиру в собственность она без поддержки администрации не может.
О нарушении жилищных прав женщина написала в Информационный центр Следственного комитета РФ. Управление ведомства по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту ситуации с жильём для сироты с ребёнком, о промежуточных результатах проверки и итоговом процессуальном решении будет доложено в центральный аппарат СК РФ.
Ранее прокуратура Приморского края вступилась за женщину, которая, находясь на седьмом месяце беременности, уже воспитывала пятерых детей, но их у матери изъяли из-за плохих жилищных условий — комнаты в общежитии площадью 15 квадратных метров. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае, Министерством труда и социальной политики, а также благотворительным фондом «Владмама» многодетной семье подобрано временное жилье во Владивостоке, в котором планируется проведение ремонтных работ перед заселением. Ведомство продолжает разбираться, почему городская администрация не решила жилищный вопрос малоимущей многодетной матери-одиночки.