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В Красноярском крае запретили склонять беременных к абортам

Подписан соответствующий законопроект.

Источник: https://ru.freepik.com

В Красноярском крае подписан закон о запрете склонения к абортам. Подпись под ним поставил губернатор Михаил Котюков.

Новый закон был принят в целях защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Он состоит из четырех статей.

Под склонением подразумевается понуждение беременной к аборту путем уговоров, убеждений, подкупа, обмана, шантажа, угроз, в том числе с использованием служебной зависимости.

Вступает в силу закон спустя 10 дней после официального опубликования. Подписан 11 марта.

Ранее сообщалось о том, что красноярским зоозащитникам запретили проводить митинг против закона об эвтаназии бродячих животных.