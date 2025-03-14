В Красноярском крае запретили склонять беременных к абортам

В Красноярском крае подписан закон о запрете склонения к абортам. Подпись под ним поставил губернатор Михаил Котюков.
Новый закон был принят в целях защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Он состоит из четырех статей.
Под склонением подразумевается понуждение беременной к аборту путем уговоров, убеждений, подкупа, обмана, шантажа, угроз, в том числе с использованием служебной зависимости.
Вступает в силу закон спустя 10 дней после официального опубликования. Подписан 11 марта.
Ранее сообщалось о том, что красноярским зоозащитникам запретили проводить митинг против закона об эвтаназии бродячих животных.