В Тулуне инспекторы ДПС помогли попавшей под поезд собаке. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, 12 марта неравнодушные заметили на железнодорожных путях раненого пса. У животного был поврежден хвост и задняя лапа.
Руководитель городской общественной организации по защите бездомных животных обратилась к полицейским за помощью: собаку необходимо доставить в ветеринарную клинику, поделились инспекторы.
Тогда инспекторы приехали к месту трагедии и поймали израненного пса. После его отвезли в ветклинику. Когда врачи помогли бродяге, волонтеры нашли ему место в приюте. Общественники также выразили благодарность полицейским за неравнодушие и помощь.