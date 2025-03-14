Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне инспекторы ДПС помогли попавшей под поезд собаке

У пса была повреждена задняя лапа и хвост.

Источник: ГУ МВД

В Тулуне инспекторы ДПС помогли попавшей под поезд собаке. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, 12 марта неравнодушные заметили на железнодорожных путях раненого пса. У животного был поврежден хвост и задняя лапа.

Руководитель городской общественной организации по защите бездомных животных обратилась к полицейским за помощью: собаку необходимо доставить в ветеринарную клинику, поделились инспекторы.

Тогда инспекторы приехали к месту трагедии и поймали израненного пса. После его отвезли в ветклинику. Когда врачи помогли бродяге, волонтеры нашли ему место в приюте. Общественники также выразили благодарность полицейским за неравнодушие и помощь.