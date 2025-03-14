В Тулуне инспекторы ДПС помогли попавшей под поезд собаке

Тогда инспекторы приехали к месту трагедии и поймали израненного пса. После его отвезли в ветклинику. Когда врачи помогли бродяге, волонтеры нашли ему место в приюте. Общественники также выразили благодарность полицейским за неравнодушие и помощь.