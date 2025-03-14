В Красноярске проверяют безопасность школ и детских садов

В Красноярске продолжается проверка безопасности школ и детских садов. В ней принимают участие специалисты главного управления образования города, департамента общественной безопасности и Росгвардии. Накануне как раз был рейд по Кировскому району.
Предмет проверки — как оказываются охранные услуги частными фирмами. Например, в детском саду № 169 все было образцово-показательным: на территорию входили только родители с чипами, по периметру расставлены камеры, чужакам входа нет.
Рядом школа № 46. С ней немного сложнее — сюда на территорию могут попасть все желающие, чтобы позаниматься спортом на оборудованной спортплощадке. Камеры по периметру в наличии, но есть слепые зоны, их должна проверять охрана при обходе.
В мэрии рассказали, что в 2024 году было более тысячи проверок. Руководитель главного управления образования города Красноярска Марина Аксенова сделала акцент на том, что наличие ЧОПов в школах и детских садах — это требование законодательства. А управление должно следить за их работой.