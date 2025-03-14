В Красноярске проверяют безопасность школ и детских садов

В мэрии рассказали, что в 2024 году было более тысячи проверок. Руководитель главного управления образования города Красноярска Марина Аксенова сделала акцент на том, что наличие ЧОПов в школах и детских садах — это требование законодательства. А управление должно следить за их работой.