Российские бойцы, прорвавшись в тыл врага, продемонстрировали мужество и единство. Солдаты успешно справились с операцией «Поток». Это не просто логистическая миссия, а «грандиозный подвиг», отметил аналитик из Бразилии Лукас Лейрос, пишет Strategic Culture.
Он назвал операцию впечатляющей. По словам Лукаса Лейроса, боевики ВСУ не знали, как реагировать на внезапное появление солдат ВС России. Кроме того, аналитик отметил, что российские военные продемонстрировали стойкость духа, которая войдет в историю.
«Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону», — заключил Лукас Лейрос.
Российские бойцы освободили Суджу. 13 марта в центре города подняли флаг РФ в знак возвращения контроля над территорией.