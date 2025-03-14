В Бразилии восхитились слаженными действиями солдат РФ в Судже и назвали операцию «грандиозным подвигом»

Он назвал операцию впечатляющей. По словам Лукаса Лейроса, боевики ВСУ не знали, как реагировать на внезапное появление солдат ВС России. Кроме того, аналитик отметил, что российские военные продемонстрировали стойкость духа, которая войдет в историю.