Пенсионеров предупредили о внезапном списании пенсии с карты

Пенсию с карты могут списать и за долги по счетам ЖКХ.
Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно в случае наличия долгов и на основании исполнительного документа. Об этом заявил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
«Сама задолженность может иметь совершенно различную природу. Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или дорожно-транспортного происшествия, и т.д», — сказал юрист агентству «Прайм».
Правительство поддержит пенсионеров, которые работали неофициально и не набрали трудовой стаж. С 1 апреля в России проиндексируют на 14,75% социальные пенсии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями 10 марта. Подробнее о решениях и их эффекте — в материале URA.RU.