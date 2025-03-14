Пенсионеров предупредили о внезапном списании пенсии с карты

«Сама задолженность может иметь совершенно различную природу. Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или дорожно-транспортного происшествия, и т.д», — сказал юрист агентству «Прайм».