На площади Славы в Хабаровске к юбилею Победы высадят декоративную сирень

У мемориала на площади Славы в Хабаровске к 80-летию Великой Победы будет высажено сто кустов декоративной сирени, которая своим весенним цветением будет создавать 9 мая настроение большого праздника. Нынешним летом мэрия обещает добавить цветочных композиций в вазонах, клумб, которые украсят город, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сирень, уже дальневосточная, появится в большом количестве и в других районах Хабаровска. Будет высажено много новых деревьев.
А пока идет весенний спил старых тополей. Больше сотни деревьев убирают на улице Аксенова в Хабаровске. Участок проезжей части, где идут эти работы, довольно протяженный, он находится в границах улиц Световой и Вологодской.
— Каждый ствол специалисты прежде обследовали и только после того, как признали его старым и больным, дали заключение на спил, — рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов. — Тополя по всему городу убираем полностью, проводить формовочную обрезку просто нет смысла, поскольку корневая система у этой породы слабая, а в высоту они достигают нескольких десятков метров, и всегда есть риск их падения на провода, дома или машины.
В планах у предприятия в ближайшее время зайти на улицу Тихоокеанскую и городские бульвары.
— Вместо старых тополей в городе продолжится высадка кленов и вязов, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска Ирина Дубянская. — Город использует свой посадочный материал, который подрастает в питомнике до нужных размеров. В прошлом году, к примеру, особенно активно высаживали груши. Всегда есть сосны, рябины, дуб. Теперь решено украшать улицы декоративным кустарником — гортензией. Она появилась на улице Пушкина в районе городских прудов.
Горожане часто спрашивают, почему на месте старых деревьев сразу не высаживают новые? Так, еще недавно зеленые улицы становятся пустыми.
По словам Ирины Дубянской, корневую систему, а она, как правило, неглубокая, но достаточно большая, можно убрать только с наступлением тепла, а потому время посадок переносится на осень или даже на весну следующего года.
Много вопросов вызывает и Тургеневская лестница, которая пока не обрела свой образ. Как рассказала Ирина Дубянская, работы по озеленению этого места весной будут продолжены. Есть идея пойти на склон и сделать там декоративные посадки, в частности, украсить ее кустарниками, они укрепят землю и сделают лестницу живописнее.