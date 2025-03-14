На площади Славы в Хабаровске к юбилею Победы высадят декоративную сирень

— Каждый ствол специалисты прежде обследовали и только после того, как признали его старым и больным, дали заключение на спил, — рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов. — Тополя по всему городу убираем полностью, проводить формовочную обрезку просто нет смысла, поскольку корневая система у этой породы слабая, а в высоту они достигают нескольких десятков метров, и всегда есть риск их падения на провода, дома или машины.