Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают на чемпионат России по волейболу на снегу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 14 марта, в Красноярске начинается финал открытого чемпионата России по волейболу на снегу.

Источник: НИА Красноярск

Турнир проходит сразу на двух площадках: в фан-парке «Бобровый лог» и на Площади Мира. Организаторы предусмотрели расширенные трибуны на 2000 мест и крытую зону отдыха с горячими напитками для самых теплолюбивых болельщиков. Помимо самих соревнований, гостей порадует светомузыкальное шоу, выступления творческих коллективов и конкурсы.

Программа чемпионата:

14 марта.

09:30—17:30 — групповые матчи (фан-парк «Бобровый лог»).

09:30—20:50 — групповые матчи (Площадь Мира).

15 марта.

10:00—13:20 — ⅛ финала (обе площадки).

14:00—20:40 — ¼ финала (Площадь Мира).

16 марта (Площадь Мира).

11:00—15:00 — полуфиналы.

17:00 — матч за бронзу (женщины).

18:00 — матч за бронзу (мужчины).

19:00 — финал (женщины).

20:00 — финал (мужчины).

Красноярцев приглашают посетить мероприятие бесплатно, сообщает «Красгорпарк».

16+