Красноярцев приглашают на чемпионат России по волейболу на снегу

Турнир проходит сразу на двух площадках: в фан-парке «Бобровый лог» и на Площади Мира. Организаторы предусмотрели расширенные трибуны на 2000 мест и крытую зону отдыха с горячими напитками для самых теплолюбивых болельщиков. Помимо самих соревнований, гостей порадует светомузыкальное шоу, выступления творческих коллективов и конкурсы.