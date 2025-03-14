Красноярцев приглашают на чемпионат России по волейболу на снегу

Турнир проходит сразу на двух площадках: в фан-парке «Бобровый лог» и на Площади Мира. Организаторы предусмотрели расширенные трибуны на 2000 мест и крытую зону отдыха с горячими напитками для самых теплолюбивых болельщиков. Помимо самих соревнований, гостей порадует светомузыкальное шоу, выступления творческих коллективов и конкурсы.
Программа чемпионата:
14 марта.
15 марта.
16 марта (Площадь Мира).
17:00 — матч за бронзу (женщины).
18:00 — матч за бронзу (мужчины).
19:00 — финал (женщины).
20:00 — финал (мужчины).
Красноярцев приглашают посетить мероприятие бесплатно, сообщает «Красгорпарк».
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