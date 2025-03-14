Фанаты «Байкал-Энергии» устроили автопробег в поддержку команды

Фанаты «Байкал-Энергии» продемонстрировали свою поддержку любимой команде, организовав автопробег (16+). Болельщики таким образом демонстрируют свое несогласие с решением ликвидировать хоккейный клуб, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что о приостановлении участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге стало известно на этой неделе. Как уточнялось, хоккейный клуб и холдинг Эн+ приняли совместное решение сосредоточиться на развитии детского спорта и заниматься воспитанием будущих спортсменов, которые будут представлять Иркутск в Высшей лиге (6+).
Также сообщалось, что представители Федерации хоккея с мячом России прилетят в Иркутск в ближайшие дни, чтобы разрешить ситуацию с клубом «Байкал-Энергия». Кроме того, депутат думы Иркутска Василий Донских, возглавлявший хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на протяжении 11 лет, высказался о ситуации с командой. Он отметил, что без ХК в Суперлиге не может быть профессионального роста для перспективных одаренных ребят.