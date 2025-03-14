Фанаты «Байкал-Энергии» устроили автопробег в поддержку команды

Также сообщалось, что представители Федерации хоккея с мячом России прилетят в Иркутск в ближайшие дни, чтобы разрешить ситуацию с клубом «Байкал-Энергия». Кроме того, депутат думы Иркутска Василий Донских, возглавлявший хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на протяжении 11 лет, высказался о ситуации с командой. Он отметил, что без ХК в Суперлиге не может быть профессионального роста для перспективных одаренных ребят.