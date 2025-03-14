В Пермском крае средняя продолжительность жизни выросла до 71 года

В Перми во время заседания коллегии краевого министерства здравоохранения сообщили о возросшем внимании к профилактике здоровья и диспансеризации населения. Во многом это послужило росту средней продолжительности жизни в регионе до 71 года.
В Пермском крае за шесть последних лет создали единый цифровой контур пациентов, воспользовавшихся медицинскими сервисами через Госуслуги. Их число выросло со 182 тыс. до 800 тыс. человек.
В регионе провели создание трехуровневой системы медицинской реабилитации. Краевые власти успешно реализуют программу по обеспечению льготными лекарственными препаратами различных категорий пациентов.
В больницы и поликлиники Прикамья начиная с 2020 года по нацпроекту и региональной программе «Медицинские кадры Прикамья» трудоустроились 1,5 тыс. специалистов. В регионе построили 23 крупных медучреждения, возвели 134 фельдшерско-акушерских пункта.