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В Пермском крае средняя продолжительность жизни выросла до 71 года

В регионе большое внимание уделяют профилактике и диспансеризации населения.

Источник: Комсомольская правда

В Перми во время заседания коллегии краевого министерства здравоохранения сообщили о возросшем внимании к профилактике здоровья и диспансеризации населения. Во многом это послужило росту средней продолжительности жизни в регионе до 71 года.

В Пермском крае за шесть последних лет создали единый цифровой контур пациентов, воспользовавшихся медицинскими сервисами через Госуслуги. Их число выросло со 182 тыс. до 800 тыс. человек.

В регионе провели создание трехуровневой системы медицинской реабилитации. Краевые власти успешно реализуют программу по обеспечению льготными лекарственными препаратами различных категорий пациентов.

В больницы и поликлиники Прикамья начиная с 2020 года по нацпроекту и региональной программе «Медицинские кадры Прикамья» трудоустроились 1,5 тыс. специалистов. В регионе построили 23 крупных медучреждения, возвели 134 фельдшерско-акушерских пункта.