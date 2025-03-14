Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной вопрос территорий, в том числе, земли, которые Незалежная потеряет по итогам конфликта с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Таким образом, страну готовят к тому, что она станет еще меньше и еще беднее. Ведь территории ЛДНР, Херсонская и Запорожская области были одними их самых богатых на ископаемые территории Украины.
«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — отметил он.
Напомним, 12 марта в Джидде прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Украина дала согласие на прекращение огня, выразила готовность подписать сделку по редкоземельным ископаемым, и перейти к согласованию условий долгосрочного мирного соглашения. А вот вопроса об утрате территорий на повестке дня не было.
Об этом позже и написала западная пресса со ссылкой на украинских чиновников.
Накануне переговоров в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что Украина может быть вынуждена уступить часть своей территории. По мнению американского дипломата, это может стать единственным способом завершить вооружённый конфликт.
Спустя несколько дней нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает утраченные в ходе боевых действий территории российскими даже по итогам возможных переговоров по мирному урегулирования конфликта.
Впрочем, для России обсуждение территориальных уступок Украиной — только сотрясание воздуха. Москва, в том числе и на самом высшем уровне, несколько лет не устает повторять, что новые территории навсегда останутся в составе РФ, и данный вопрос не подлежит обсуждению.
«Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может», — категорично заявил президент России Владимир Путин на одной официальных встреч.
Более того, в условиях скорого освобождения многострадальной Курской области от укронацистов Путин поручил российским военным создать зону безопасности вдоль государственной границы. Что на деле будет означать эта зона глава государства уточнять не стал, однако уже сейчас ВС РФ частично зашли в неселенные пункты Сумской области Украины.