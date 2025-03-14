В феврале в Омске больше всего подорожали билеты на поезд

Омскстат опубликовал данные об изменении цен и тарифов на услуги в Омской области в феврале 2025 года. По сравнению с январем, средний рост составил 0,6%. Однако, динамика цен по отдельным видам услуг оказалась неоднородной.
По данным Омскстата в феврале наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в сфере железнодорожного транспорта. Проезд в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования подорожал на 21,2%.
Также существенно подорожали туристические поездки. Отдых на Черноморском побережье России стал дороже на 14,4%. Поездки в популярные зарубежные направления, такие как ОАЭ, Турция и Египет, а также в страны Закавказья, подорожали на 2,6−11,2%. В то же время, в Омскстате зафиксировали снижение цен на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии (на 5,9%), Средней Азии (на 4,4%) и Беларусь (на 2,5%). Эти колебания, вероятно, связаны с сезонностью и колебаниями валютных курсов.
В сфере страхования наблюдается рост стоимости полисов КАСКО на легковые автомобили — на 9,5%. Культурный отдых также стал дороже: посещение музеев и выставок в Омске подорожало на 11,7%.
Специалисты Омскстата связывают рост цен с рядом факторов, включая инфляцию и сезонные колебания.
Ранее мы сообщали, что в Омской области подорожали бензин и дизельное топливо.