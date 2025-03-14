В феврале в Омске больше всего подорожали билеты на поезд

Также существенно подорожали туристические поездки. Отдых на Черноморском побережье России стал дороже на 14,4%. Поездки в популярные зарубежные направления, такие как ОАЭ, Турция и Египет, а также в страны Закавказья, подорожали на 2,6−11,2%. В то же время, в Омскстате зафиксировали снижение цен на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии (на 5,9%), Средней Азии (на 4,4%) и Беларусь (на 2,5%). Эти колебания, вероятно, связаны с сезонностью и колебаниями валютных курсов.