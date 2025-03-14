Из Перми могут запустить авиарейсы в Дубай

Авиарейсы в Дубай могут запустить из Перми.
О том, что сейчас прорабатывается такая возможность, сообщили в правительстве Прикамья.
Деятельность и развитие пермского аэропорта обсудили губернатор края Дмитрий Махонин и глава «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич во время рабочей встречи. На повестке дня были вопросы о завершении реконструкции аэродрома, субсидируемых и международных рейсах.
«По информации краевого министерства транспорта, в 2025 году благодаря субсидиям из краевого и федерального бюджета авиарейсы будут выполнять по следующим направлениям: Минеральные Воды, Махачкала, Калининград, Новосибирск, Самара, Казань, Нижневартовск, Усинск, Новый Уренгой, Тюмень, Когалым, Сургут», — сообщили в правительстве Пермского края.
Также в апреле будут возобновлены субсидируемые авиарейсы в Ярославль (необходимые на это средства выделяют сами регионы).
Что касается международных маршрутов, сохранились следующие направления: Анталья, Баку, Гоа, Ереван, Минск (субсидируемый маршрут), Наманган, Пхукет, Хургада, Шарм-эш-Шейх. Также прорабатывают возможность открыть рейс в Дубай. Сроки вероятного возобновления полётной программы не озвучили.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми самолёт пришлось вернуть на стоянку из-за пассажира, которому стало плохо. Это случилось 26 февраля вечером. Борт должен был вылететь в Ереван. Однако на исполнительном старте экипаж запросил возвращение на стоянку.