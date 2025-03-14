Из Перми могут запустить авиарейсы в Дубай

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми самолёт пришлось вернуть на стоянку из-за пассажира, которому стало плохо. Это случилось 26 февраля вечером. Борт должен был вылететь в Ереван. Однако на исполнительном старте экипаж запросил возвращение на стоянку.