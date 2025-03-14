РИА Новости: Турция согласует шаги с НАТО в случае отправки сил на Украину

В случае отправки своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев Турция оценит риски и согласует свои действия с НАТО, поскольку является ключевым членом североатлантического альянса. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре, передают РИА Новости.
«Для Турции будет важно оценить, какие цели необходимо достичь в ходе миротворческой миссии и какую роль будут играть ее войска. ВС Турции обладают опытом в миротворческих операциях, но необходимо учитывать риски, связанные с конфликтом», — пояснил собеседник агентства.
Накануне Bloomberg сообщал, ссылаясь на источники, что Турция может отправить своих военных для участия в миротворческой миссии на Украине. Однако сама Анкара пока не предпринимала конкретных шагов по отправке своих военных в качестве миротворцев на Украину.
Ранее министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Анкара готова участвовать в восстановлении Украины. Кроме этого, Болат подчеркнул, что Турция будет делиться опытом с украинскими подрядчиками.