Красноярцы раскритиковали идею об ограничении приема в столичные вузы

В Красноярске раскритиковали идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко об ограничении приема в столичные вузы студентов из регионов. Об этом сообщает «Проспект Мира».
Издание приводит ряд высказываний людей, которые раскритиковали предложение сенатора. Многие указывают на то, что она сама приехала на учебу в большой город (Ленинград) из провинции.
Некоторые считают, что подобные предложения являются дискриминацией по территориальному признаку и противоречат Конституции РФ.
Напомним, что Валентина Матвиенко сказала, что выпускникам лучше оставаться в родном регионе. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани она предложила сократить прием приезжих абитуриентов.
По ее словам, студенты, которые приезжают на учебу в большие города, после окончания обучения не могут найти работу и становятся «неудачниками», не оправдывая надежд родителей.
Сенатор Андрей Клишас уточнил, что на совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы. А Матвиенко не предлагала ограничивать права абитуриентов на поступление в столичные вузы.
«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет», — добавил Клишас.
В пресс-службе Совета Федерации сказали, что высказывание Валентины Матвиенко было лишь иллюстрацией к вопросу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае появится научный кампус.