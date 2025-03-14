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Красноярцы раскритиковали идею об ограничении приема в столичные вузы

Эту идею высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске раскритиковали идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко об ограничении приема в столичные вузы студентов из регионов. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Издание приводит ряд высказываний людей, которые раскритиковали предложение сенатора. Многие указывают на то, что она сама приехала на учебу в большой город (Ленинград) из провинции.

Некоторые считают, что подобные предложения являются дискриминацией по территориальному признаку и противоречат Конституции РФ.

Напомним, что Валентина Матвиенко сказала, что выпускникам лучше оставаться в родном регионе. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани она предложила сократить прием приезжих абитуриентов.

По ее словам, студенты, которые приезжают на учебу в большие города, после окончания обучения не могут найти работу и становятся «неудачниками», не оправдывая надежд родителей.

Сенатор Андрей Клишас уточнил, что на совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы. А Матвиенко не предлагала ограничивать права абитуриентов на поступление в столичные вузы.

«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет», — добавил Клишас.

В пресс-службе Совета Федерации сказали, что высказывание Валентины Матвиенко было лишь иллюстрацией к вопросу.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае появится научный кампус.