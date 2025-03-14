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В Уфе запустили котельную, оставившую без тепла 350 домов

13 марта из-за технологического повреждения произошла остановка работы котельной № 27.

Источник: Башинформ

В результате более 350 жилых домов и прочих объектов в Кировском и Советском районах Уфы остались без горячей воды и отопления. На время поиска повреждения и подключения котельной № 27 часть объектов были переподключены на котельную № 23 и ЦТП 301, 302 и 308.

По данным МУП УИС, в настоящее время повреждение обнаружено и локализовано, ведутся работы по его устранению. Продолжаются обходы сетей, чтобы выявить другие возможные повреждения. Сети заполнены водой, котельная № 27 включена в работу.

Дирекция оператора теплосетей просит с пониманием отнестись к тому, что потребуется время, чтобы выйти на температурный режим. Резко повышать температуру теплоносителя нельзя, так как из строя может выйти оборудование котельной, а трубопроводы не выдержат резкого скачка давления. МУП УИС приносит свои извинения за доставленные неудобства.