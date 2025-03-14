В Уфе запустили котельную, оставившую без тепла 350 домов

Дирекция оператора теплосетей просит с пониманием отнестись к тому, что потребуется время, чтобы выйти на температурный режим. Резко повышать температуру теплоносителя нельзя, так как из строя может выйти оборудование котельной, а трубопроводы не выдержат резкого скачка давления. МУП УИС приносит свои извинения за доставленные неудобства.