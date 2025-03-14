Доцент Балынин: многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше положенного

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию досрочно. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховую пенсию могут назначить в 50 лет.
Для родивших 4 и более детей страховая пенсия может быть назначена в 56 лет, родившим трех — в возрасте 57 лет.
«Во всех перечисленных выше случаях, помимо достижения возраста, также должно быть набрано 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа. Важно напомнить, что период ухода за детьми включается в страховой стаж, а также за него начисляются пенсионные баллы», — напомнил экономист.
Балынин также напомнил об особых условиях для женщин, имеющих страховой стаж на Крайнем Севере. Там родившие двух и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет при достижении ряда условий:
наличия совокупного страхового стажа (не только на Крайнем Севере), равного 20 и более лет;
наличия «северного» страхового стажа 12 и более лет (для Крайнего Севера) или 17 и более лет (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера);
наличия 30 пенсионных баллов.
Для досрочного выхода на пенсию нужно подать заявление через портал Госуслуг, отделение Социального фонда России или МФЦ.
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