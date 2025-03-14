В Ленинском районе Челябинска ухудшится качество питьевой воды

Об этом предупреждает региональное управление Роспотребнадзора.
Со ссылкой на МУП «ПОВВ» сообщается, что это связано с устранением повреждения на водоводе № 5.
Затем из-за увеличенной скорости потока с 13 по 16 марта 2025 года могут произойти временные изменения качества питьевой воды, подаваемой населению, по органолептическим показателям (цветность, мутность).
«Контроль качества воды перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети осуществляется санитарно-лабораторной службой МУП “ПОВВ” в постоянном режиме», — говорится в комментарии.
При видимом изменении качества воды санитарные врачи рекомендуют использовать кипяченую или бутилированную воду.