«Похоже на проблеск здравого смысла»: в Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014. В Кремле отреагировали на подобное решение ЕСПЧ и сообщили, что это похоже на проблеск здравого смысла, однако для более глубоких выводов одного примера недостаточно. Подобное мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.