«Похоже на проблеск здравого смысла»: в Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014. В Кремле отреагировали на подобное решение ЕСПЧ и сообщили, что это похоже на проблеск здравого смысла, однако для более глубоких выводов одного примера недостаточно. Подобное мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — добавил Песков.
2 мая 2014 года в Одессе радикалы «Правого сектора»* напали на палаточный городок на Куликовом поле. После — радикалы окружили Дом профсоюзов, где находились люди, и устроили поджег. Согласно данным МВД Украины, тогда погибли 48 человек.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что подобное решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе — беспрецедентно.
*Деятельность организации запрещена в РФ.