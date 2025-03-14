Мэр Иркутска проверил ход строительства школы в микрорайоне Союз

«Параллельно в микрорайоне Союз уже в этом году планируем начать строительство автомобильной дороги от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова. Она необходима для обеспечения транспортной доступности новой школы. Общая протяженность участка — почти 950 метров. Срок завершения работ — 2026 год. Улица будет носить имя Героя России Эдуарда Дьяконова. Мы обязаны консолидировать все усилия, чтобы сдать школу раньше намеченного срока, а не в 2027 году, как предусмотрено контрактом, — подчеркнул Руслан Болотов. — Вопрос строительства школ и других важных социальных объектов обсуждался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня важно, чтобы при реализации подобных проектов работа всех уровней власти была консолидирована, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности».