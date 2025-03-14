Мэр Иркутска проверил ход строительства школы в микрорайоне Союз

Руководители профильных комитетов администрации Иркутска и подрядной организации рассказали о ходе выполнения работ и ближайших планах.
Здание будет состоять из семи трехэтажных блоков. В них разместят 49 классов, специализированные кабинеты, в том числе для производственного обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотеку, дополнительные помещения для факультативных занятий, медицинский блок, столовую. Корпуса будут доступны для маломобильных групп граждан. Отдельно возведут блок наземного перехода, который соединит территорию школы со спортивной площадкой.
«Это долгожданный объект для данного района. Местные школы уже переполнены в два раза, а микрорайон Союз активно развивается. Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях будет только увеличиваться. Подрядчик демонстрирует хороший темп строительства и готовность не сбавлять его. Важно обеспечить своевременное финансирование. Будем работать с бюджетом, надеемся на поддержку со стороны правительства Иркутской области», — отметил Евгений Стекачев.
В двух блоках делают кирпичную кладку стен и перегородок первого и второго этажа. В третьем — приступили к армированию ригелей и перекрытию второго этажа. Еще на двух блоках готов фундамент и на одном разрабатывают котлован, сообщает пресс-служба администрации города.
«Параллельно в микрорайоне Союз уже в этом году планируем начать строительство автомобильной дороги от проезда Юрия Тена до улицы Лермонтова. Она необходима для обеспечения транспортной доступности новой школы. Общая протяженность участка — почти 950 метров. Срок завершения работ — 2026 год. Улица будет носить имя Героя России Эдуарда Дьяконова. Мы обязаны консолидировать все усилия, чтобы сдать школу раньше намеченного срока, а не в 2027 году, как предусмотрено контрактом, — подчеркнул Руслан Болотов. — Вопрос строительства школ и других важных социальных объектов обсуждался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня важно, чтобы при реализации подобных проектов работа всех уровней власти была консолидирована, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности».
В текущем году подрядчик готов завершить возведение каркасов всех предусмотренных блоков, обустроить кровлю, выполнить остекление оконных проемов.
Напомним, проект строительства школы прошел Главгосэкспертизу. Это первый подобный объект, соответствие которого подтверждено на высоком уровне. Проверку местная власть инициировала для устранения спорных моментов, в том числе с жителями прилегающих домов, которые выступали против строительства общеобразовательного учреждения.