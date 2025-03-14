В Башкирии потеплеет до +10°

В воскресенье, 16 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах синоптики прогнозируют гололед, мокрый снег отложится на провода и деревья. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, на севере будет до −9°, днем +1,+6°.