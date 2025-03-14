В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +10°. Синоптики Башгидромета прогнозируют дожди и мокрый снег.
В пятницу, 14 марта, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +3,+8°.
В субботу, 15 марта, ночью и днем местами пойдут кратковременные дожди. Ночью похолодает до −1,+4°, днем потеплеет до +5,+10°.
В воскресенье, 16 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах синоптики прогнозируют гололед, мокрый снег отложится на провода и деревья. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, на севере будет до −9°, днем +1,+6°.