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В Башкирии потеплеет до +10°

Синоптики прогнозируют лед и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: АиФ

В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +10°. Синоптики Башгидромета прогнозируют дожди и мокрый снег.

В пятницу, 14 марта, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +3,+8°.

В субботу, 15 марта, ночью и днем местами пойдут кратковременные дожди. Ночью похолодает до −1,+4°, днем потеплеет до +5,+10°.

В воскресенье, 16 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах синоптики прогнозируют гололед, мокрый снег отложится на провода и деревья. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, на севере будет до −9°, днем +1,+6°.