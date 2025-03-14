Есть много серьезных вопросов: Путин оценил предложение США о 30-дневном перемирии

«Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие и просто сдастся в плен? Как это будет? Это непонятно», — признался президент.