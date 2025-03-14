Есть много серьезных вопросов: Путин оценил предложение США о 30-дневном перемирии

Российский президент Владимир Путин согласился с предложениями о прекращении боевых действий. Но они должны привести к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса. Для начала же дискуссии нужно обсудить некоторые вопросы. Об президент России заявил во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — пояснил президент России.
Также глава государства скептически оценил заявления о том, что киевский режим только под давлением согласился на перемирие. Путин уверен, что Украины должна была умолять об этом США, поскольку ситуация «на земле» в боне боевых действий не сулит Киеву ничего хорошего.
Вместе с тем, добавил Путин, связи с предложением о перемирии есть ряд серьезных вопросов, без решения которых останавливать огонь никто не будет. Во-первых, что будет с оккупированной частью Курской области, что вообще под собой подразумевает предлагаемое 30-дневное перемирие?
«Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие и просто сдастся в плен? Как это будет? Это непонятно», — признался президент.
Кроме того, Владимир Путин напомнил, что в общей сложности линия боевого соприкосновения составляет примерно две тысячи километров. В этой связи также неясно, кто и как буде контролировать соблюдение режима прекращения огня. Кто даст такие гарантии Москве — тоже непонятно.
И наконец, президент России задался вопросом, кто на Украине будет отдавать приказы о прекращении боевых действий. И какова цена этим приказам?
Вместе с тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное временное перемирие на Украине, а именно 30-дневное прекращение огня — это не что иное, как временная передышка для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Политик отметил, что находится в постоянном контакте с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майклом Уолтцем. Ушаков уже сообщил американскому представителю позицию России по Украине о необходимости долгосрочного урегулирования украинского конфликта.