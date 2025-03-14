Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми оживилась на Украине после начала СВО

Он уточнил, что злоумышленников арестовали и готовили к суду, однако нидерландские власти «по неосторожности» позволили им сохранить паспорта, что помогло им скрыться на два года. Позже они были найдены в Мексике и Эквадоре, где они скрывались и пытались заманить детей, включая беженцев с Украины, для работы в «секс-отеле».