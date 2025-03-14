Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми оживилась на Украине после начала СВО

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине там участились случаи торговли людьми. Об этом сообщил основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард для РИА Новости.
«Мы отправились туда [на Украину] в 2022 году. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии», — пояснил Баллард.
Он уточнил, что злоумышленников арестовали и готовили к суду, однако нидерландские власти «по неосторожности» позволили им сохранить паспорта, что помогло им скрыться на два года. Позже они были найдены в Мексике и Эквадоре, где они скрывались и пытались заманить детей, включая беженцев с Украины, для работы в «секс-отеле».
Еще в 2023 году нацполиция Украины признавала проблему торговли людьми в стране.
Ранее KP.RU пообщался с международным правозащитником Мирой Тэрадой и узнал, что на территории Украины процветает бизнес по нелегальной торговле детьми.