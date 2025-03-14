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В Тракторозаводском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных

В Тракторозаводском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ограничительные мероприятия будут действовать в радиусе до двух километров от дома 112-А по улице Комарова.

Из распоряжения областного правительства следует, что в одной из квартир многоэтажки опасная инфекция выявлена у домашней кошки.

Также карантин объявлен в селе Чесма одноименного района — там бешенство лабораторно подтверждено у кошки в доме 32 на улице Лермонтова.

В неблагополучных пунктах запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.

Ограничительные мероприятия по бешенству животных устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней.