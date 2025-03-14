В Тракторозаводском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия будут действовать в радиусе до двух километров от дома 112-А по улице Комарова.
Из распоряжения областного правительства следует, что в одной из квартир многоэтажки опасная инфекция выявлена у домашней кошки.
Также карантин объявлен в селе Чесма одноименного района — там бешенство лабораторно подтверждено у кошки в доме 32 на улице Лермонтова.
В неблагополучных пунктах запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.
Ограничительные мероприятия по бешенству животных устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней.