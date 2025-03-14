Пенсионеры могут лишиться начислений: о каких основаниях для списания пенсии нужно помнить

Так, например, пенсионные отчисления могут быть списаны из-за долгов по кредитам или коммунальным услугам. Все счета должны быть оплачены вовремя. В противном случае суд может взыскать ущерб. Сумма удержания не превышает половины пенсии. Однако есть ряд исключений. Например, суд может списать до 70% от выплаты, если речь идет об алиментах на несовершеннолетних детей.