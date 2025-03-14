Пенсионеры могут лишиться начислений: о каких основаниях для списания пенсии нужно помнить

Российские пенсионеры должны быть начеку. Важно помнить, на каких основаниях государство может легально списать зачисленные на карту средства. Таких случаев несколько, рассказывает агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Так, например, пенсионные отчисления могут быть списаны из-за долгов по кредитам или коммунальным услугам. Все счета должны быть оплачены вовремя. В противном случае суд может взыскать ущерб. Сумма удержания не превышает половины пенсии. Однако есть ряд исключений. Например, суд может списать до 70% от выплаты, если речь идет об алиментах на несовершеннолетних детей.
«Ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму», — уточнил Олег Черкасов.
Как ранее сообщалось, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы. В следующем месяце россияне получат на 14,75% больше.