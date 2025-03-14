В Иркутской области выделили почти 91 миллион на поддержку фермеров

В Иркутской области выделили почти 91 миллион на поддержку начинающих фермеров. Как сообщает «Байкал 24», такую сумму составил бюджет конкурса для сельхозников «Агростартап». Он начнется уже 4 апреля.
— Максимальный размер одного гранта составит пять миллионов рублей, минимальный — 1,5 миллиона рублей. Претендент на грантовую поддержку должен вложить в реализацию своего проекта свои средства в размере не менее 10% от затрат, — пишет информационное агентство.
Чтобы подать заявку, участникам необходимо воспользоваться ГАИС «Личный кабинет сельскохозяйственных товаропроизводителей». Гранты, полученные от государства, можно направить на строительство производственных и складских помещений, подключение к инфраструктуре, приобретение техники и оборудования, а также на покупку посадочного материала, племенных животных, птицы и рыбопосадочного материала.
Также можно использовать средства на выращивание микрозелени, клубники, грибов, овощей, разведение мелкого рогатого скота, кроликов и пчел.