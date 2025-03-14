В Иркутской области выделили почти 91 миллион на поддержку фермеров

— Максимальный размер одного гранта составит пять миллионов рублей, минимальный — 1,5 миллиона рублей. Претендент на грантовую поддержку должен вложить в реализацию своего проекта свои средства в размере не менее 10% от затрат, — пишет информационное агентство.