Экс-комик с ТНТ Слепаков* обратился с жалобой в суд

Семен Слепаков* хочет добиться отмены штрафа за нарушение деятельности иноагента.
«Адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в документах, которые имеются в распоряжении ТАСС. Защита комика уверена в том, что вина Слепакова не доказана.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тысяч рублей за его отказ разместить маркировку иноагента на двух публикациях в его Telegram-канале. Мосгорсуд впоследствии отклонил апелляционную жалобу Слепакова, подтвердив законность решения районного суда и оставив его без изменений.
Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года, передает РАПСИ. Причиной этому послужили его посты в соцсетях. Сам комик не проживает в России, уехав из страны в 2022 году в Израиль, сообщает телеканал «Царьград». Недавно Слепаков говорил о том, что желает выступить перед россиянами.
*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов.