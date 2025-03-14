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Экс-комик с ТНТ Слепаков* обратился с жалобой в суд

Российский комик Семен Слепаков (признан Минюстом в РФ иностранным агентом), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за нарушение деятельности иноагента. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Семен Слепаков* хочет добиться отмены штрафа за нарушение деятельности иноагента.

Российский комик Семен Слепаков (признан Минюстом в РФ иностранным агентом), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за нарушение деятельности иноагента. Об этом свидетельствуют судебные документы.

«Адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в документах, которые имеются в распоряжении ТАСС. Защита комика уверена в том, что вина Слепакова не доказана.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тысяч рублей за его отказ разместить маркировку иноагента на двух публикациях в его Telegram-канале. Мосгорсуд впоследствии отклонил апелляционную жалобу Слепакова, подтвердив законность решения районного суда и оставив его без изменений.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года, передает РАПСИ. Причиной этому послужили его посты в соцсетях. Сам комик не проживает в России, уехав из страны в 2022 году в Израиль, сообщает телеканал «Царьград». Недавно Слепаков говорил о том, что желает выступить перед россиянами.

*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов.