Экс-комик с ТНТ Слепаков* обратился с жалобой в суд

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года, передает РАПСИ. Причиной этому послужили его посты в соцсетях. Сам комик не проживает в России, уехав из страны в 2022 году в Израиль, сообщает телеканал «Царьград». Недавно Слепаков говорил о том, что желает выступить перед россиянами.