В Роскачестве рассказали, что поможет справиться с голодом во время Великого поста

Кроме того, эксперты подчеркнули важность употребления достаточного количества воды, которая играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании энергетического баланса организма. В Роскачестве также рекомендуют добавить в воду лимон, мяту или имбирь для разнообразия и улучшения обмена веществ, а также обогатить рацион свежими или запеченными овощами и фруктами для насыщения его витаминами и минералами.