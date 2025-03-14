В Омске в феврале резко выросли цены на билеты на поезд

В Омске появились новые данные о ценах и тарифах на услуги по итогам февраля 2025 года. По информации Омскстата, в целом уровень цен вырос на 0,6% по сравнению с январём. Однако изменения на рынке услуг различаются в зависимости от направления.
Наибольшее повышение цен зафиксировано в сфере железнодорожного транспорта. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования увеличилась на 21,2%.
Также существенно подорожали туристические поездки. Отдых на Черноморском побережье России стал дороже на 14,4%. Популярные зарубежные направления, такие как Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Египет, подорожали на 2,6−11,2%.
Вместе с тем в Омскстате отмечают, что снижение цен наблюдается на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии, где стоимость уменьшилась на 5,9%, в Среднюю Азию — на 4,4% и в Беларусь — на 2,5%.