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В Омске в феврале резко выросли цены на билеты на поезд

Также существенно подорожали туристические поездки.

Источник: Om1 Омск

В Омске появились новые данные о ценах и тарифах на услуги по итогам февраля 2025 года. По информации Омскстата, в целом уровень цен вырос на 0,6% по сравнению с январём. Однако изменения на рынке услуг различаются в зависимости от направления.

Наибольшее повышение цен зафиксировано в сфере железнодорожного транспорта. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования увеличилась на 21,2%.

Также существенно подорожали туристические поездки. Отдых на Черноморском побережье России стал дороже на 14,4%. Популярные зарубежные направления, такие как Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Египет, подорожали на 2,6−11,2%.

Вместе с тем в Омскстате отмечают, что снижение цен наблюдается на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии, где стоимость уменьшилась на 5,9%, в Среднюю Азию — на 4,4% и в Беларусь — на 2,5%.