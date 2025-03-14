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В Японии не будут вводить двойное ценообразование для иностранных туристов

Япония опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Управление по туризму Японии не планирует вводить двойное ценообразование для иностранных туристов с июля 2025, как сообщалось ранее в ряде российских СМИ. Об этом сообщил представитель управления в интервью РИА Новости.

«Нам неизвестно о введении какой-либо системы двойного ценообразования [для японцев и иностранных туристов]», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что японское туристическое управление не рассматривает возможность введения двойного ценообразования. Другими словами, на государственном уровне не планируется вводить разные цены для японцев и иностранных туристов ни в июле, ни в любой другой месяц.

Ранее глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что за год турпоток в Россию вырос на 135%. Так, туристы из Германии оказались на втором месте после жителей Китая.