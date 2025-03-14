Празднование Наурыза начали в Казахстане

Цель Наурызнама заключается в возрождении и сохранении традиционных обычаев и культуры, воспитании уважения к историческим корням, а также укреплении социальной сплоченности. Празднование Наурыза способствует сохранению народного единства и социальной гармонии, продвижению идеи мира и согласия в стране. Важно, что праздник является временем не только для развлечений, но и для осознания роли культуры и традиций в развитии общества.