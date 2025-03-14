Празднование Наурыза начали в Казахстане

В Казахстане праздник отмечают с особым размахом с 14 по 23 марта.
В 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждён новый формат празднования Наурыза, а также новый логотип праздника. Три тюльпана в нём символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Наурызнама стала основным событием весеннего календаря.
Цель Наурызнама заключается в возрождении и сохранении традиционных обычаев и культуры, воспитании уважения к историческим корням, а также укреплении социальной сплоченности. Празднование Наурыза способствует сохранению народного единства и социальной гармонии, продвижению идеи мира и согласия в стране. Важно, что праздник является временем не только для развлечений, но и для осознания роли культуры и традиций в развитии общества.
Каждый день Наурызнама несет в себе важное символическое значение и отражает разные аспекты казахстанской культуры, обычаев и природных циклов.
14 марта — Көрісу күні — Амал мерекесі
15 марта — «Қайырымдылық күні».
16 марта — «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні».
17 марта — «Шаңырақ күні».
18 марта — Ұлттық киім күні
19 марта — Жаңару күні
20 марта — Ұлттық спорт күні
21 марта — Ынтымақ күні
22 марта — Жыл басы.
23 марта -Тазару күні
Наурызнама — это время для всех жителей страны объединиться, вспомнить свои корни и почувствовать важность сохранения национальной идентичности.
В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тысячи мероприятий.