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Празднование Наурыза начали в Казахстане

В Казахстане 14 марта стартовала декада Наурызнама, передаёт BaigeNews.kz. Это совокупность культурных и общественных мероприятий, посвященных празднованию Наурыза, древнего праздника весеннего равноденствия, который символизирует начало нового года.

Источник: Baigenews

В Казахстане праздник отмечают с особым размахом с 14 по 23 марта.

В 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждён новый формат празднования Наурыза, а также новый логотип праздника. Три тюльпана в нём символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Наурызнама стала основным событием весеннего календаря.

Цель Наурызнама заключается в возрождении и сохранении традиционных обычаев и культуры, воспитании уважения к историческим корням, а также укреплении социальной сплоченности. Празднование Наурыза способствует сохранению народного единства и социальной гармонии, продвижению идеи мира и согласия в стране. Важно, что праздник является временем не только для развлечений, но и для осознания роли культуры и традиций в развитии общества.

Каждый день Наурызнама несет в себе важное символическое значение и отражает разные аспекты казахстанской культуры, обычаев и природных циклов.

14 марта — Көрісу күні — Амал мерекесі

15 марта — «Қайырымдылық күні».

16 марта — «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні».

17 марта — «Шаңырақ күні».

18 марта — Ұлттық киім күні

19 марта — Жаңару күні

20 марта — Ұлттық спорт күні

21 марта — Ынтымақ күні

22 марта — Жыл басы.

23 марта -Тазару күні

Наурызнама — это время для всех жителей страны объединиться, вспомнить свои корни и почувствовать важность сохранения национальной идентичности.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тысячи мероприятий.