В 2025 году власти Башкирии намерены построить и реконструировать не менее 22 км дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова в своем Telegram-канале подвела итоги работы за прошлый год и рассказала о планах на 2025-й.
В 2024-ом, как утверждает руководитель ведомства, в республике активно шло строительство, а также реконструкция и ремонт дорог и мостов. Также продолжалась работа по обновлению транспорта и улучшению безопасности на дорогах.
Планы Минтранса Башкирии на 2025 год:
— не менее тысячи километров дорог приведут в порядок. Особое внимание уделят участкам, на которые чаще всего жалуются жители. Уже в этом году более 200 км таких «фонящих» дорог взяты в работу;
— строительство и реконструкция не менее 22 километров дорог;
— ремонт более 300 метров мостов и путепроводов;
— продолжится обновление подвижного состава и увеличение количества субсидируемых авиарейсов.
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