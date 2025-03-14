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В 2025 году власти Башкирии намерены построить и реконструировать не менее 22 км дорог

В Башкирии за 2025 год планируют отремонтировать не менее 1000 км дорог.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова в своем Telegram-канале подвела итоги работы за прошлый год и рассказала о планах на 2025-й.

В 2024-ом, как утверждает руководитель ведомства, в республике активно шло строительство, а также реконструкция и ремонт дорог и мостов. Также продолжалась работа по обновлению транспорта и улучшению безопасности на дорогах.

Планы Минтранса Башкирии на 2025 год:

— не менее тысячи километров дорог приведут в порядок. Особое внимание уделят участкам, на которые чаще всего жалуются жители. Уже в этом году более 200 км таких «фонящих» дорог взяты в работу;

— строительство и реконструкция не менее 22 километров дорог;

— ремонт более 300 метров мостов и путепроводов;

— продолжится обновление подвижного состава и увеличение количества субсидируемых авиарейсов.

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