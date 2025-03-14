На спине, правом боку или в позе эмбриона? Эксперты выяснили, как любят спать россияне

Отвечая на вопрос о любимой позе для сна, каждый четвёртый респондент (26%) говорит, что во время сна меняет позы, и любимой нет. У мужчин и женщин это бывает практически с одинаковой частотой (26% и 25%). Петербуржцы упоминают о том, что они ворочаются, заметно чаще москвичей — в 27% случаев против 18% у жителей столицы. В регионах о привычке менять позы чаще говорят на Урале (32%).