«США выскажут идею подписать более широкое соглашение»: Вашингтон отказал Киеву в сделке по металлам

Американские и украинские делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Представителям не удалось подписать сделку, ради которой Киев летел в Джидду, пишет «РБК-Украина».
По словам источников, украинская делегация предложила заключить соглашение по редкоземельным металлам. Эту сделку планируют уже несколько месяцев. Однако Вашингтон отверг предложение. Соединенные Штаты решили действовать иначе.
«Американская сторона пока взяла паузу на размышления и выскажет идею подписать более широкое детализированное соглашение», — объясняет собеседник.
Президент США Дональд Трамп рассчитывал на сделку по металлам Украины. Однако Америке важно, чтобы Киев хотел заключить не только это соглашение. Вашингтон должен видеть стремление Киева к миру.