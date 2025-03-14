Во Франции раскрыли, как будут развиваться события после заявлений Путина о перемирии

Теперь, предположил, министр обороны Франции, последуют переговоры и дискуссии между США и Россией. Такой же диалог должен быть организован между Москвой и Киевом, а также странами Европы, поскольку речь пойдет, в том числе и о европейской архитектуре безопасности.