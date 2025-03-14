Слова российского президента Владимира Путина, который поддержал перемирие на Украине — признак начала реальных мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Чиновник отметил, что приветствовать можно все, что в конечно счете ведет к прекращению огня.
«Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», — заявил Себастьен Лекорню.
Теперь, предположил, министр обороны Франции, последуют переговоры и дискуссии между США и Россией. Такой же диалог должен быть организован между Москвой и Киевом, а также странами Европы, поскольку речь пойдет, в том числе и о европейской архитектуре безопасности.
Примечательно, что комментируя происходящее на передовой, Лекорню признал, что у России сейчас «есть преимущества», а вот о поражении Украины министр говорить отказался. Французский чиновник заявил, что Пятая республика против «тактической паузы», которая позволит России «восстановить силы».
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Боевики киевского режима, по словам главы РФ, находятся в полной изоляции.
А президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вооруженные силы (ВС) России освободят Курскую область окончательно буквально в течение нескольких дней.