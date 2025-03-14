У жителей Риддера новый рабочий график

С 14 марта рабочий день жителей Риддера в Восточно-Казахстанской области начинается на час раньше — с 08:00 — и длится до 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.
В акимате города пояснили, что это изменение направлено на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические особенности региона.
На сегодня уже 11 районов Восточно-Казахстанской области перешли на новый рабочий график, и мы с радостью присоединились к этой инициативе. Изменение графика работы — это шаг к более удобному и продуктивному режиму дня. Теперь у горожан остается больше энергии, так как утренние часы используются с пользой, а световой день позволяет выполнять больше дел без дополнительного напряжения.
Он отметил, что эти изменения принесут пользу всем: и работающим людям, и их семьям.
Изменения не затронут школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они работали с 08:00.
Это действительно удобный режим, особенно для женщин, у которых есть дети. Теперь можно спокойно забрать ребенка из детского сада или школы без лишней спешки, не переживая, что придется отпрашиваться с работы или искать, кто подстрахует. Кроме того, этот график оставляет больше времени на домашние дела. Мы и так рано вставали, отвозили детей, а затем до начала рабочего дня в 9 утра приходилось просто терять время. Теперь же этот час будет использован с пользой, а с учетом того, что световой день увеличивается, все дела можно делать при естественном освещении, что тоже большой плюс.
По словам заместителя акима Риддера Болата Акужанова, до принятия решения о переходе на новый график работы было проведено несколько встреч с горожанами, вопрос тщательно обсуждался.
Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени.
Отметим, с 5 января на «свой» режим работы перешли 17 сел Катон-Карагайского района ВКО, с 24 февраля — жители районов Маркаколь и Улкен Нарын, с 5 марта — жители Зайсанского, Курчумского, Тарбагатайского районов и района Самар, с 12 марта — районы Алтай и Уланский. Во всех этих районах рабочий день начинается с 08:00 и длится до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.
На сегодня пока остается нерешенным вопрос с переходом на новый рабочий график в Усть-Каменогорске.