У жителей Риддера новый рабочий график

Это действительно удобный режим, особенно для женщин, у которых есть дети. Теперь можно спокойно забрать ребенка из детского сада или школы без лишней спешки, не переживая, что придется отпрашиваться с работы или искать, кто подстрахует. Кроме того, этот график оставляет больше времени на домашние дела. Мы и так рано вставали, отвозили детей, а затем до начала рабочего дня в 9 утра приходилось просто терять время. Теперь же этот час будет использован с пользой, а с учетом того, что световой день увеличивается, все дела можно делать при естественном освещении, что тоже большой плюс.