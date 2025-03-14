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У жителей Риддера новый рабочий график

В Риддере изменился рабочий график для госучреждений, предприятий и социальных служб, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Пресс-службы акимата Риддера

С 14 марта рабочий день жителей Риддера в Восточно-Казахстанской области начинается на час раньше — с 08:00 — и длится до 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.

В акимате города пояснили, что это изменение направлено на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические особенности региона.

На сегодня уже 11 районов Восточно-Казахстанской области перешли на новый рабочий график, и мы с радостью присоединились к этой инициативе. Изменение графика работы — это шаг к более удобному и продуктивному режиму дня. Теперь у горожан остается больше энергии, так как утренние часы используются с пользой, а световой день позволяет выполнять больше дел без дополнительного напряжения.

пояснил заместитель акима Риддера Болат Акужанов

Он отметил, что эти изменения принесут пользу всем: и работающим людям, и их семьям.

Изменения не затронут школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они работали с 08:00.

Это действительно удобный режим, особенно для женщин, у которых есть дети. Теперь можно спокойно забрать ребенка из детского сада или школы без лишней спешки, не переживая, что придется отпрашиваться с работы или искать, кто подстрахует. Кроме того, этот график оставляет больше времени на домашние дела. Мы и так рано вставали, отвозили детей, а затем до начала рабочего дня в 9 утра приходилось просто терять время. Теперь же этот час будет использован с пользой, а с учетом того, что световой день увеличивается, все дела можно делать при естественном освещении, что тоже большой плюс.

убеждена жительница Риддера Назгуль Унтабаева

По словам заместителя акима Риддера Болата Акужанова, до принятия решения о переходе на новый график работы было проведено несколько встреч с горожанами, вопрос тщательно обсуждался.

Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени.

отметил замакима Риддера

Отметим, с 5 января на «свой» режим работы перешли 17 сел Катон-Карагайского района ВКО, с 24 февраля — жители районов Маркаколь и Улкен Нарын, с 5 марта — жители Зайсанского, Курчумского, Тарбагатайского районов и района Самар, с 12 марта — районы Алтай и Уланский. Во всех этих районах рабочий день начинается с 08:00 и длится до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.

На сегодня пока остается нерешенным вопрос с переходом на новый рабочий график в Усть-Каменогорске.