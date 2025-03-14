«Трамп намерен положить конец конфликту»: в Белом доме рассказали о диалоге с РФ и Киевом

Белый дом ведет переговоры с Россией и Украиной по различным вариантам урегулирования конфликта, включая потенциальное размещение европейских войск и вопросы территорий. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в разговоре с каналом Fox News.
«Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем переговоры с российскими и украинскими коллегами, а президент Трамп как главный переговорщик намерен положить конец этому конфликту», — сказал он.
При этом журналист Fox News выразил мнение, что Украина вряд ли вступит в НАТО, а суверенитет России над такими территориями, как Донбасс, может быть закреплен в мирном соглашении.
Уолтц не стал опровергать подобную версию, отметив, что обсуждаются все возможные варианты.
Накануне Уолтц заявил, что Соединенные Штаты с оптимизмом следят за переговорами американской и российской сторон в Москве и знают разницу требований сторон.