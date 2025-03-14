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«Трамп намерен положить конец конфликту»: в Белом доме рассказали о диалоге с РФ и Киевом

Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной все варианты, включая размещение войск ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом ведет переговоры с Россией и Украиной по различным вариантам урегулирования конфликта, включая потенциальное размещение европейских войск и вопросы территорий. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в разговоре с каналом Fox News.

«Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем переговоры с российскими и украинскими коллегами, а президент Трамп как главный переговорщик намерен положить конец этому конфликту», — сказал он.

При этом журналист Fox News выразил мнение, что Украина вряд ли вступит в НАТО, а суверенитет России над такими территориями, как Донбасс, может быть закреплен в мирном соглашении.

Уолтц не стал опровергать подобную версию, отметив, что обсуждаются все возможные варианты.

Накануне Уолтц заявил, что Соединенные Штаты с оптимизмом следят за переговорами американской и российской сторон в Москве и знают разницу требований сторон.