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Прокуратура проводит проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Уфе

Без тепла остались более 350 домов.

Источник: Администрация Уфы

Прокуратура инициировала проверку по факту крупной коммунальной аварии, произошедшей в Советском и Кировском районах вечером 13 марта. Без горячей воды и отопления остались более 350 жилых домов и социально-значимые объекты — лечебные и образовательные учреждения.

«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации на предмет надлежащего содержания объектов коммунальной инфраструктуры, своевременности выполнения ремонтных работ, достаточности сил и средств для устранения аварийной ситуации», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

При наличии оснований прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

Ночью работники МУП УИС обнаружили повреждение на улице Бакалинской. В центральную диспетчерскую службу приезжал мэр Ратмир Мавлиев.