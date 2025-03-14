Прокуратура проводит проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Уфе

Прокуратура инициировала проверку по факту крупной коммунальной аварии, произошедшей в Советском и Кировском районах вечером 13 марта. Без горячей воды и отопления остались более 350 жилых домов и социально-значимые объекты — лечебные и образовательные учреждения.
«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации на предмет надлежащего содержания объектов коммунальной инфраструктуры, своевременности выполнения ремонтных работ, достаточности сил и средств для устранения аварийной ситуации», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
При наличии оснований прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.
Ночью работники МУП УИС обнаружили повреждение на улице Бакалинской. В центральную диспетчерскую службу приезжал мэр Ратмир Мавлиев.