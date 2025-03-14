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В Омске проводят рейды в автобусах со штрафами до двух тысяч рублей

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 14 марта 2025 года, рассказал об очередном рейде в городском общественном транспорте.

Источник: SuperOmsk.ru

По словам градоначальника, контрольно-ревизионные группы ПП № 8 проконтролировали правильность оплаты проезда в более чем 220 автобусах.

"По результатам проверки в отношении пассажиров, не оплативших проезд, составили 18 соответствующих актов.

Всего же с начала года контрольные мероприятия прошли в 5139 транспортных средствах, а в работу были переданы 237 актов за безбилетный проезд", — рассказал Сергей Шелест.

Отметим, в целом с начала года среди пассажиров общественного транспорта насчитывается 4,6% безбилетников, тогда как доля зайцев за последний рейд без билетов оказалось 8% пассажиров, то есть почти в два раза больше.

Добавим, за проезд «зайцем» в общественном транспорте предусмотрены штрафы: от 300 до 1 тысячи рублей при первом нарушении, от 1,5 до 2 тысяч рублей — при повторном.