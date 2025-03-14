«Ведомости»: 97 депутатов оспорили закон о повышении штрафов за нарушение ПДД

Депутаты также приводят статистику: число ДТП в России сократилось с 233 809 в 2007 году до 132 037 в 2024 году; количество преступлений, связанных с мелким взяточничеством в ГИБДД, также уменьшилось: в 2022 году — 1134 случая, в 2023 — 939 (-17,2%), в 2024 — 807 (-14,1%).