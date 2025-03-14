В Башкирии с 14 по 16 марта состоятся сельхозярмарки

За эти три дня будет организована 41 ярмарочная площадка. Традиционно на таких ярмарках можно будет купить натуральную, свежую продукцию местного производства. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки состоятся 15 и 16 марта, сообщал ранее Башинформ со ссылкой на столичную мэрию.
«В связи с установлением температуры воздуха стабильно выше нуля напоминаем сельхозтоваропроизводителям и покупателям следующее. Реализация мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов, птицы, рыбы свежемороженой, молока и молочных продуктов допускается только при соблюдении температурного режима не выше +4 градусов и наличии холодильного оборудования», — отметили в мэрии.