Нападающий омского «Авангарда» Верба «застыл» у картины Боткина

Нападающий омского «Авангарда» Марк Верба, известный своей активностью в социальных сетях, поделился впечатлениями от посещения Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Хоккеист признался, что был поражен масштабом и разнообразием экспозиции, а также профессионализмом сотрудников музея.
«Омичи, вам 100% есть чем гордиться! Большая и разнообразная экспозиция! Великолепные и отзывчивые сотрудники! Рекомендую посетить, если вдруг еще не были», — написал нападающий «Авангарда» Марк Верба в своем Telegram-канале.
К посту были приложены фотографии, на которых Верба рассматривает картины Михаила Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (1867 год) и Ивана Айвазовского «Буря на Черном море» (1873 год). Примечательно, что обе картины поступили в Омск в 1925 году: первая — в дар от дочери художника Боткина, вторая — из государственного музейного фонда.
По словам хоккеиста, визит в музей стал для него настоящим культурным открытием. Омичи активно поддержали Вербу, отметив, что в Омске много выставок и экспозиций, где можно отдохнуть и получить массу эмоций от увиденного.
Ранее мы писали, что игрок омского «Авангарда» Ткачев рассказал о своем участии в матче с «Торпедо».