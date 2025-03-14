Нападающий омского «Авангарда» Верба «застыл» у картины Боткина

К посту были приложены фотографии, на которых Верба рассматривает картины Михаила Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (1867 год) и Ивана Айвазовского «Буря на Черном море» (1873 год). Примечательно, что обе картины поступили в Омск в 1925 году: первая — в дар от дочери художника Боткина, вторая — из государственного музейного фонда.