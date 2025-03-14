Пик ненастья: в Москве ожидают крупный шторм, грозящий разрушениями

«Пик ненастья. Ветер такой силы может ломать ветви деревьев, рвать линии электропередач или линии связи, разрушать ветхие или слабо закрепленные конструкции», — сказал Михаил Леус. По его прогнозам, ухудшения погоды соит ожидать во второй половине дня, когда регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном. Начиная со второй половины дня и до самого вечера ветер будет достигать до 22 метров в секунду.