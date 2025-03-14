Пик ненастья: в Москве ожидают крупный шторм, грозящий разрушениями

Москва готовится к шторму 14 марта (архивное фото).
В Москве 14 марта во второй половине дня ожидается экстремальное изменение погоды. В столице предупредили о шторме, который, потенциально, может послужить причиной разрушений в городе. Синоптики предполагают усиление ветра с порывами от 17 до 22 метров в секунду.
Глава Москвы Сергей Собянин, а также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердили информацию о шторме. URA.RU рассказывает, как город готовится к ненастью и какие последствия могут быть в связи с непогодой.
Москва в режиме готовности.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о сильном шторме в своем telegram-канале еще накануне. По его словам, синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в ночь на пятницу и в течение всего 14 марта. Он предупредил о ветре до 22 метров в секунду и осадках.
«Ветер может усиливаться до 22 м/с. Возможен дождь. Городские службы переведены в режим повышенной готовности», — предупредил мэр. Он также призвал горожан быть особенно осторожными, избегать нахождения под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.
Из-за сильного ветра в Московском регионе до 22:00 будет действовать желтый режим погодной опасности. Несмотря на шторм температура воздуха ожидается теплой — до 14 градусов.
Пик ненастья: стоит ждать разрушений.
В Москве 14 марта после обеда ожидается усиление ветра, который может привести к разрушению конструкций и повреждению ветвей деревьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Пик ненастья. Ветер такой силы может ломать ветви деревьев, рвать линии электропередач или линии связи, разрушать ветхие или слабо закрепленные конструкции», — сказал Михаил Леус. По его прогнозам, ухудшения погоды соит ожидать во второй половине дня, когда регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном. Начиная со второй половины дня и до самого вечера ветер будет достигать до 22 метров в секунду.
Кроме того, Леус добавил, что активный циклонический вихрь, формирующий погоду в северо-западных и центральных регионах европейской части России, будет быстро перемещаться. Он пройдет почти две тысячи километров со средней скоростью более 80 км в час. Однако уже на сведущий день ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Воздушные гавани и авиакомпании тоже готовы.
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможной корректировке рейсов в пятницу из-за ожидаемого непогоды в Москве. Пассажирам рекомендовано внимательно следить за информацией о расписании на официальном сайте компании, информационных табло аэропорта и через голосовые объявления. Аналогичные меры предосторожности принимает и дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия», которая также допустила корректировку рейсов в Санкт-Петербург.
Аэропорт Домодедово также полностью готов к работе в условиях шторма. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани. Были предприняты меры по увеличению количества осмотров аэродромной инфраструктуры и усилен контроль за надежностью крепления багажа и грузов.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что при неблагоприятных погодных условиях будут применяться специальные меры. «При температуре ниже нуля и в случае гололедных явлений будут использоваться специализированные реагенты и противообледенительные жидкости для обработки поверхностей и воздушных судов», — подчеркнули в пресс-службе Домодедово. Кроме того, для предотвращения подтопления аэродрома была проведена дополнительная проверка ливнеприемных решеток дренажной сети.