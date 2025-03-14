В Томске создадут устройство, облегчающее водолазам сбор мазута в Черном море

«В течение месяца будет создан принципиально новый опытный образец устройства для механизации процесса сбора мазута со дна водолазами. В обсуждении конструкции участвовали водолазы МЧС РФ и Морсспасслужбы. Они как никто другой знают тонкости и сложности этой работы, поэтому подсказали нам на что обратить внимание, какие детали следует учесть для того, чтобы новая установка была максимально функциональна при работе на глубине и одновременно удобна в применении», — говорит один из разработчиков, директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.