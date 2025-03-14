В Томске создадут устройство, облегчающее водолазам сбор мазута в Черном море

ТОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Новое устройство, которое облегчит работу водолазов и повысит эффективность сбора мазута в Черном море, разработают ученые Томского государственного университета (ТГУ). Планируется, что устройство создадут за месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В течение месяца будет создан принципиально новый опытный образец устройства для механизации процесса сбора мазута со дна водолазами. В обсуждении конструкции участвовали водолазы МЧС РФ и Морсспасслужбы. Они как никто другой знают тонкости и сложности этой работы, поэтому подсказали нам на что обратить внимание, какие детали следует учесть для того, чтобы новая установка была максимально функциональна при работе на глубине и одновременно удобна в применении», — говорит один из разработчиков, директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.
По его словам, уборка «донного» мазута сейчас является основной задачей. С повышением температуры воздуха и воды мазут станет мобильнее. Использование технических средств значительно ускорит очистку моря и позволит не допустить повторного загрязнения пляжей в летний период. Устройство предполагает наличие манипулятора, который упростит работу под водой.
Помимо этого ученые ТГУ успешно провели опытно-промышленные испытания в Анапском районе, задачей которых была оценка эффективности технологии Аэрощуп в морских условиях. Испытания показали, что проектируемый аппарат может выходить на мощность подъема высоковязких нефтяных углеводородов более одной тонны в час. При снижении вязкости мазута (при повышении температуры воды), когда ручной сбор мазута станет практически невозможным, производительность установки напротив будет существенно увеличиваться.
«Теперь наша задача совместить основные принципы данного подхода с конструкциями глубоководных аппаратов. В этом направлении мы работаем вместе с АО “Южморгеология”, которое имеет большой опыт разработок оборудования для реализации морских и сухопутных проектов в различных геологических и климатических условиях. Предполагается, что новый ТНПА сможет работать на глубине до 100 метров и будет иметь высокий КПД, что позволит автоматизировать процесс подъема мазута на поверхность», — говорит инженер кафедры ихтиологии и гидробиологии БИ ТГУ Андрей Трифонов.
Технология «Аэрощуп», созданная в Биологическом институте ТГУ, единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешена к использованию на территории всей страны. Она позволяет проводить очистные работы без выемки грунта и применения химии.
О ЧП в Черном море.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.