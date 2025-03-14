Reuters: в проекте итогов саммита G7 не упоминаются новые санкции против РФ

Министры иностранных дел стран G7 встретились на уже традиционном саммите. По итогам беседы составлен документ, содержащий основные мысли участников конференции. Документ, на удивление, не содержит информации об очередных антироссийских санкциях, пишет Reuters.
Саммит проходил 13 марта. Главы МИД встретились на курорте Ла-Мальбе в Канаде. Министры не смогли придумать новых выдающихся ограничений, поэтому итоговый документ вышел «значительно короче», чем заявление, полученное в ноябре.
«В проекте приветствуются усилия США на переговорах в Джидде и приверженность Украины немедленному прекращению огня. В нем содержится также призыв к России безоговорочно следовать ему», — отмечается в материале.
Большая семерка не стала усугублять свое положение новыми санкциями против РФ. Вашингтон решил сделать это самостоятельно. США ужесточили санкции. Ограничения затронут нефтяной, газовый и банковский секторы.