Определены все пары четвертьфинала Лиги Европы UEFA

За выход в полуфинал норвежский «Будё-Глимт» поборется с итальянским «Лацио», а английский «Тоттенхэм Хотспур» — с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Также в гонке за кубок продолжают участвовать шотландский «Рейнджерс», который встретится с испанским «Атлетик Бильбао», и французский «Лион», что выступит против «Манчестер Юнайтед» из Англии.