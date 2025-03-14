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Определены все пары четвертьфинала Лиги Европы UEFA

Стали известны все участники четвертьфинальных матчей Лиги Европы UEFA сезона 2024/2025. Об этом сообщила пресс-службе международного турнира.

Источник: Life.ru

За выход в полуфинал норвежский «Будё-Глимт» поборется с итальянским «Лацио», а английский «Тоттенхэм Хотспур» — с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Также в гонке за кубок продолжают участвовать шотландский «Рейнджерс», который встретится с испанским «Атлетик Бильбао», и французский «Лион», что выступит против «Манчестер Юнайтед» из Англии.

Первые матчи четвертьфинала состоятся 10 апреля, ответные встречи — 17 апреля. Финал же турнира намечен на 21 мая.

Напомним, что ворота «Будё-Глимт» в чемпионате обороняет россиянин Никита Хайкин. В прошлом матче против греческого «Олимпиакоса» голкипер выдал «сухарь».