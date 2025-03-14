Омские учёные вывели новый сорт пшеницы, идеальный для макарон

В Омске селекционеры испытывают новые сорта пшеницы и сои, способные выдерживать экстремальные погодные условия. Одним из главных достижений стал сорт твёрдой пшеницы «Омский сапфир», который устойчив к засухе, болезням и идеально подходит для макаронной промышленности.
«Сейчас макаронные фабрики предъявляют жёсткие требования к сырью: оно должно обладать высокой клейковиной и давать насыщенный жёлтый цвет. Чем желтее макароны, тем выше их качество», — отметил заведующий лабораторией селекции Омского аграрного научного центра Вадим Юсов.
Новый сорт будет проходить испытания в Сибири и Поволжье. Первые партии продукции появятся на полках магазинов через три года.
Ещё одна разработка аграриев — скороспелый сорт сои «Сибириада 25», который сочетает засухоустойчивость, высокую урожайность и повышенное содержание белка и жира. Благодаря оптимальной высоте крепления бобов потери при уборке будут минимальными.
Тем временем в регионе стартует подготовка к посевной. Площадь под масличные культуры увеличится на 5000 гектаров, тогда как посевы пшеницы сократятся на 40000 гектаров. К выходу в поля готовы 98% сельхозмашин, а аграрии ожидают раннюю весну.