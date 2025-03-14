Омские учёные вывели новый сорт пшеницы, идеальный для макарон

Тем временем в регионе стартует подготовка к посевной. Площадь под масличные культуры увеличится на 5000 гектаров, тогда как посевы пшеницы сократятся на 40000 гектаров. К выходу в поля готовы 98% сельхозмашин, а аграрии ожидают раннюю весну.